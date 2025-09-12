Юные артисты цирка выступили в обновленном сквере у РКК «Энергия» в Королеве

В реконструированном сквере у проходной ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королеве продолжают проводить культурные мероприятия. Уже в третий раз под открытым небом свои зрелищные номера показывают воспитанники циркового коллектива.

Сквер у проходной РКК «Энергия» превратился в этот вечер в настоящую сцену. Юные таланты исполнили акробатические трюки разной сложности. Зрителей впечатлили выразительные гимнастические номера в воздухе и эквилибристика, а также виртуозное владение цирковыми снарядами.

Среди воспитанников Образцового циркового коллектива «Энергия» были дети разных возрастов. Многие из них занимаются акробатикой уже несколько лет подряд.

