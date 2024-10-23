Юнкоры из Мытищ выиграли кубок за лучший патриотический контент в России

Участники отряда «Молодая гвардия» школы № 3 имени генерал-лейтенанта Бориса Алексеевича Феофанова сняли видео о выпускнике их школы для форума «Он защищает нас». Дарко Антолович работал менеджером в одной из медицинских компаний Мытищ и в самом начале специальной военной операции ушел защищать родину. Члены жюри форума признали видеоролик юнармейцев самым душевным и лучшим из представленных.

«Здоровья побольше, радуйтесь, живите. Оставьте все эти проблемы нам, взрослым, а вы наслаждайтесь своим детством. И помните, что сила — в правде, а правда — за нами», — пожелал ребятам герой ролика Дарко Антолович.

Команду «Медиа-Ю» в финале форума наградили кубком за победу в конкурсе «Юнармейский спецкор» и профессиональную работу в создании патриотического медиаконтента.

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