Юнармейцы из Мытищ стали победителями открытого турнира по спортивному лазертагу

В Подольске прошли открытые соревнования по спортивному лазертагу, которые объединили 36 юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов из Москвы, Московской области, Калуги и Воронежа. Команда «Аврора» из Мытищ заняла первое место, обойдя воронежских соперников.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что ребята регулярно становятся победителями и призерами различных состязаний. При этом они хорошо учатся и успевают всесторонне развиваться.

«Юнармейцы городского округа Мытищи — это наша гордость и пример для подражания», — добавила руководитель муниципалитета.

Отметим, что состязания проходили в двух возрастных категориях. Ребята соревновались в выполнении нескольких задач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что с января в регионе открыли почти четыре тысячи кружков для детей.