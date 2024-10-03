Юнармейцы из Мытищ победили во всероссийском конкурсе патриотических видеороликов

Победителей всероссийской военно-спортивной игры «Юнармейский спецкор» определили в главном штабе «Юнармии». Участники должны были предоставить на суд жюри видеоролик о конкурсах всероссийских юнармейских военно-спортивных игр, с демонстрацией навыков разборки-сборки оружия, огневой подготовки, оказания медицинской помощи. Выбрать победителя было непросто — в этом году конкурсные работы удивляли жюри качеством и креативным подходом.

Лучшей в создании патриотического медиаконтента были признана команда «Медиа-Ю» — юнармейцы из мытищинского отряда «Молодая гвардия» школы № 3 имени генерал-лейтенанта Б. А. Феофанова. Опыта в журналистском мастерстве им не занимать — они регулярно и на профессиональном уровне освещают все события юнармейской жизни в Мытищах и за пределами округа. Второй год ребят признают лучшими среди юнкоров из разных городов России.

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