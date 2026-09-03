ЮЛА в цифрах: топ-5 фактов о новой магистрали Подмосковья

Южно-Лыткаринская автодорога — новая скоростная магистраль, которая связывает юг и восток Московской области и позволяет автомобилистам передвигаться между крупными трассами, не заезжая на МКАД. Рассказываем о пяти главных фактах, которые помогут понять масштаб проекта и его значение для жителей и гостей региона.

Новая магистраль соединяет М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-12 «Восток» и А-105. Теперь между югом и востоком Подмосковья можно ехать напрямую, без привычного крюка через Московскую кольцевую автодорогу.

Протяженность ЮЛА составляет 44,85 километра, а вместе со съездами и подъездными участками — около 65 километров. Магистраль рассчитана на четыре-шесть полос движения.

Более 60 сложных инженерных сооружений

На трассе построили мосты, тоннели и развязки. Один из наиболее масштабных объектов — мост через Москву-реку в районе Лыткарина, который существенно сократил время переправы между берегами.

Изменения почувствуют более 3,5 миллиона человек

Новая магистраль улучшит транспортную доступность для более чем 3,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. В первую очередь речь идет о территориях юга и востока области: Люберцах, Лыткарине, Балашихе, Раменском и Ленинском округе.