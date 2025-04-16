Юбиляров совместной жизни поздравили в загсе в Орехово‑Зуеве

Галина и Анатолий Чураевы отметили 55 лет совместной жизни. В Орехово-Зуевском загсе в торжественной обстановке поздравили крепкую пару с изумрудной свадьбой.

Роман Галины и Анатолия начался в 1970 году в стенах Саратовского медицинского института, где молодые студенты изучали медицину. Они оба посвятили свою жизнь заботе о здоровье людей, что стало залогом их крепкой и счастливой семьи.

Секрет их долгого и гармоничного союза, по словам юбиляров, заключается в глубоком взаимопонимании и поддержке друг друга. Они уверены, что именно эти качества позволили преодолеть все жизненные трудности.

На праздновании юбилея присутствовали почетные гости, в числе которых были первый заместитель главы округа и член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Кузнецова, а также начальник окружного управления социального развития Марина Гальченко. Они поздравили супругов с этой значимой датой и отметили значимость в современное время таких семейных ценностей, как любовь и преданность.