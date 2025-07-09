Юбиляров совместной жизни поздравили ко Дню семьи в Люберцах

В Центральном парке городского округа Люберцы прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. В ходе торжества чествовали юбиляров семейной жизни, многодетные семьи, семьи военнослужащих, а также представителей образования и спорта.

За 2025 год в муниципалитете зарегистрировали 1129 новых браков, а на свет появилось 2023 ребенка. В округе насчитывается 5587 многодетных семей, воспитывающих в общей сложности 17 976 детей. В 16 семьях растут по семь и более детей. Кроме того, 15 пар отпраздновали золотую свадьбу — более 50 лет совместной жизни.

«Семья — основа всего. Как отец четверых детей, я рад, что в нашем округе с каждым годом становится больше многодетных семей — сейчас их уже 5587! Особого уважения заслуживают 16 семей, где растут семеро и более детей. Настоящий пример для всех — 15 пар, отметивших золотую свадьбу — более 50 лет вместе! Это ли не доказательство того, что настоящая любовь существует? От всей души желаю крепкого здоровья, взаимопонимания и благополучия. Пусть ваши дома всегда будут наполнены теплом, радостью и счастьем», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В честь праздника глава муниципалитета вручил благодарственные письма и памятные подарки юбилярам семейной жизни, семьям участников специальной военной операции и многодетным семьям.

Помимо поздравлений, в парке состоялись молебен, концерт, фотовыставка и творческие мастер-классы.