Юбиляров совместной жизни наградили ко Дню семьи в Ленинском округе

В Ленинском городском округе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, на котором чествовали супружеские пары с юбилеями брака — 50, 55 и 60 лет. В Управлении ЗАГС города Видное собрались семь пар, чьи семейные истории служат примером крепких отношений, взаимопонимания и преданности.

Советник главы округа Ольга Репина поздравила присутствующих, отметив важность сохранения традиционных семейных ценностей и их передачи молодому поколению. Она подчеркнула, что в округе уделяется большое внимание поддержке семей и созданию комфортных условий в образовательных и медицинских учреждениях, однако именно семья остаётся главным источником воспитания.

Юбиляры вошли в зал под звуки марша Мендельсона, как в день своей свадьбы. Поздравления прозвучали от представителей администрации, духовенства и партии «Единая Россия». Каждой паре вручили памятные подарки, а выступления местных артистов создали праздничную атмосферу.

Отметим, что традиция чествования семейных пар с многолетним стажем в Ленинском городском округе существует более 20 лет и направлена на признание значимости крепких семейных отношений и уважение к опыту долгой супружеской жизни.