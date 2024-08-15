Юбиляров компании — поставщика газооборудования наградили в Котельниках

Руководителя и юбиляров компаний «Ариэль Пласткомплект» и «Любар» наградили в Котельниках. На предприятиях побывала заместитель главы округа Мария Галузо.

Компания «Ариэль Пласткомплект» больше 15 лет поставляет трубы и фурнитуру для систем газо- и водоснабжения крупным партнерам — «Газпрому», «Мосгазу» и «Мособлгазу» по национальной программе социальной газификации.

Многие сотрудники работают на этих предприятиях более 40 лет. Трудовых юбиляров поздравила замглавы Котельников Мария Галузо. Им вручили почетные грамоты главы муниципалитета.

Заслуженную награду также получил заместитель директора «Ариэль Пласткомплект» Алексей Матюшкин. Он работает в компании с момента ее основания.

Сейчас развивающееся предприятие готово пригласить в свою команду новых сотрудников.

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