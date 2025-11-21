Юбилей лицея № 6 отметили в Воскресенске

Торжественное мероприятие к 65-летию со дня основания отпраздновали в лицее имени Н. И. Макарова. На нем наградили выдающихся сотрудников учреждения.

Собравшихся поприветствовали заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева, заместитель начальника управления образования администрации городского округа Воскресенск Татьяна Коняшкина, депутат округа Юлия Маркина, благочинный 1-го Воскресенского благочиннического округа протоиерей Кирилл Седов и директор лицея Дмитрий Еналеев. Также в зале были ветераны педагогического труда, выпускники, учителя и родители, лицеистов.

На сцене выступили творческие коллективы ДК «Цементник». Также танцы и песни исполнили ученики. Кроме того, наградили лучших педагогов. Им вручили награды главы городского округа Воскресенск и администрации лицея.