Ярмарка вакансий прошла во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах

Ярмарку вакансий провели Центр занятости Московской области и администрация Мытищ. Во Дворце культуры «Яуза» 35 компаний разных сфер деятельности представили свои предложения.

В числе участников — Мытищинский машиностроительный завод, Мытищинская теплосеть, Мострансавто, Мытищинская областная клиническая больница и МУ МВД России «Мытищинское». Для соискателей представили более 260 вакансий.

Ярмарку вакансий посетила руководитель регионального филиала Фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова. Она дала старт встречам представителей компаний с ветеранами СВО и социальными координаторами. Работодатели расскажут военнослужащим о трудоустройстве, помогут найти работу.

Молодые специалисты познакомились с будущими работодателями, а школьники приняли участие в профориентационных игровых тренингах с теорией и практикой.

Ярмарка трудоустройства — эффективный механизм и для соискателей, и для работодателей. Их проведение будет продолжено.

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