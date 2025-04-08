Ярмарка товаров из России и Белоруссии пройдет в Мытищах до 13 апреля

В Мытищах снова открылась ярмарка, ее проводят у Дома культуры «Яуза» до 13 апреля. Товары для покупателей привезли из разных регионов России и Белоруссии.

Жители Мытищ смогут приобрести одежду, игрушки, косметику, сувениры и многое другое. Ярмарка предоставляет возможность порадовать себя и своих близких вкусными угощениями из Удмуртии, Татарстана, Карелии и других регионов России. Все представленные продукты имеют натуральный состав, изготовлены фермерами.

На ярмарке можно дегустировать разнообразные блюда, экспериментировать, примерять одежду, задавать продавцам вопросы о товарах и торговаться. Она проходит у Дома Культуры «Яуза» с 11:00 до 17:00 всю неделю до 13 апреля включительно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что он принял участие в совещании по подготовке кадров для туризма и гостеприимства.