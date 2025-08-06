Ягодный фестиваль пройдет в усадьбе Фряново в Щелкове 9 августа

Жителей Щелкова приглашают на ягодный фестиваль «Моя усадьба», который проведут в усадьбе Фряново 9 августа. Гостей ждут мастер-классы по созданию чая и варке варенья, музыкальное шоу и многое другое.

В развлекательную программу фестиваля также войдет обзор основной экспозиции историко-краеведческого музея «Усадьба Фряново» и открытие новой выставки.

Мероприятие пройдет по адресу: городской округ Щелково, поселок Фряново, Парковая улица. Взрослых и детей ждут к 12:00. Вход для всех желающих свободный, возрастное ограничение 0+

Ранее сообщили, что в Подмосковье уделяют особое внимание образованию и развитию инфраструктуры для детей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе к 1 сентября начнут работать 14 новых школ, еще 57 образовательных учреждений откроют свои двери для учеников после капитального ремонта.