Праздники к Яблочному Спасу прошли в детских садах Истры

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

В детских садах городского округа Истра прошли мероприятия к Яблочному Спасу. Праздники провели в трех учреждениях.

В детских садах при школе имени Белобородова ребятам рассказали о традициях Яблочного Спаса. С детьми обсудили пользу фруктов, а диакон Дионисий из Благовещенского храма в селе Павловская Слобода рассказал о традициях и значении праздника.

Такое же мероприятие прошло в младших отделениях школы № 2 в Истре и Рождественской школы. Для детей провели творческий мастер-класс по созданию коллективной аппликации «Наша яблонька».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что выплаты к 1 сентября, предусмотренные социальной региональной программой, коснулись 107 тысяч семей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».