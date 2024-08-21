Праздники к Яблочному Спасу прошли в детских садах Истры

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

В детских садах городского округа Истра прошли мероприятия к Яблочному Спасу. Праздники провели в трех учреждениях.

В детских садах при школе имени Белобородова ребятам рассказали о традициях Яблочного Спаса. С детьми обсудили пользу фруктов, а диакон Дионисий из Благовещенского храма в селе Павловская Слобода рассказал о традициях и значении праздника.

Такое же мероприятие прошло в младших отделениях школы № 2 в Истре и Рождественской школы. Для детей провели творческий мастер-класс по созданию коллективной аппликации «Наша яблонька».

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