Иван Охлобыстин назвал своим кумиром Владимира Путина
Во вторник, 30 июня, в Красногорске молодежь Подмосковья встретилась с актером кино и телевидения, режиссером Иваном Охлобыстиным. Пообщаться с ним приехали порядка тысячи молодых людей со всех уголков региона.
Иван Охлобыстин рассказал о своей семье, профессии, гуманитарной деятельности и многом другом, а также ответил на самые разные вопросы ребят. Например, о том, кто является его кумиром. Этим человеком оказался президент Владимир Путин.
«Я как доверенное лицо, порядочный человек, если я голосую, я буду топить до последнего. Ребята, за это столетие и за предыдущее, с середины если брать, круче чувака не было», — сказал Охлобыстин.
Важной темой стали волонтерство и гуманитарная помощь. Иван Охлобыстин с 2014 года поддерживает Донбасс и считает правильным не только собирать гуманитарку, но и лично выезжать с собранными грузами. В такие поездки нередко с ним отправляется жена Оксана, а несколько раз с актером ездили и его дети.
Артист отметил, что молодым ребятам важно верить в себя, выбирая жизненный путь.
«Уверяю вас, что в этой жизни возможно абсолютно все! Если вам кто-то сказал, что что-то невозможно, он врет. Главное — не забывать, что счастлив только благодарный. И верить в себя!» — подчеркнул Охлобыстин.
Мероприятие организовало Министерство информации и молодежной политики Московской области в рамках флагманского проекта «Мы — будущее. Сила смыслов». Проект реализуют с 2023 года, его участниками за все время стали больше 15 тысяч молодых жителей региона. Гостями становились Мария Захарова, пранкеры Лексус и Вован, Дмитрий Пучков, рэпер ST (Александр Степанов) и другие.
Ранее стало известно, что Охлобыстин призвал простить уехавших из России артистов. Однако, по его словам, есть и исключения.