Иван Охлобыстин назвал своим кумиром Владимира Путина

Во вторник, 30 июня, в Красногорске молодежь Подмосковья встретилась с актером кино и телевидения, режиссером Иваном Охлобыстиным. Пообщаться с ним приехали порядка тысячи молодых людей со всех уголков региона.

Иван Охлобыстин рассказал о своей семье, профессии, гуманитарной деятельности и многом другом, а также ответил на самые разные вопросы ребят. Например, о том, кто является его кумиром. Этим человеком оказался президент Владимир Путин.

«Я как доверенное лицо, порядочный человек, если я голосую, я буду топить до последнего. Ребята, за это столетие и за предыдущее, с середины если брать, круче чувака не было», — сказал Охлобыстин.

Важной темой стали волонтерство и гуманитарная помощь. Иван Охлобыстин с 2014 года поддерживает Донбасс и считает правильным не только собирать гуманитарку, но и лично выезжать с собранными грузами. В такие поездки нередко с ним отправляется жена Оксана, а несколько раз с актером ездили и его дети.