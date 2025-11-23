«Кроме живодеров». Охлобыстин призвал простить уехавших из России артистов
Охлобыстин назвал сбежавших артистов инфантильными пятилетними девочками
Звезда сериала «Интерны» Иван Охлобыстин призвал простить деятелей культуры, покинувших Россию после начала спецоперации. Таким мнением он поделился в беседе с «Абзацем».
«Наша актерская публика очень инфантильная, они как пятилетние девочки. Они идут с бантиками с розовыми и не всегда понимают, о чем идет речь. И многие не осознали крутизны момента, что происходит», — заявил актер.
По его словам, мир перестраивается, переходит в новую фазу. Аналогичные изменения были при переходе от аграрного общества к индустриальному, когда рушились империи, начинались войны и появлялись новые государства. Охлобыстин убежден, что надо простить всех, но есть и исключения.
«Я думаю всех прощать надо. Ну не всех, живодеров-то, конечно, не надо», — сказал он.
