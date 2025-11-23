«Кроме живодеров». Охлобыстин призвал простить уехавших из России артистов

Звезда сериала «Интерны» Иван Охлобыстин призвал простить деятелей культуры, покинувших Россию после начала спецоперации. Таким мнением он поделился в беседе с «Абзацем» .

«Наша актерская публика очень инфантильная, они как пятилетние девочки. Они идут с бантиками с розовыми и не всегда понимают, о чем идет речь. И многие не осознали крутизны момента, что происходит», — заявил актер.

По его словам, мир перестраивается, переходит в новую фазу. Аналогичные изменения были при переходе от аграрного общества к индустриальному, когда рушились империи, начинались войны и появлялись новые государства. Охлобыстин убежден, что надо простить всех, но есть и исключения.

«Я думаю всех прощать надо. Ну не всех, живодеров-то, конечно, не надо», — сказал он.

Ранее Охлобыстин рассказал о передаче 10 миллионов рублей штурмовикам 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары» за уничтожение американского танка Abrams.