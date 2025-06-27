Итоги всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа» подвели в Мытищах

Награждение финалистов всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа» прошло в Мытищинском отделе Министерства внутренних дел Российской Федерации. Дети показали в своих работах труд сотрудников полиции и важность службы ради безопасности людей.

Финал конкурса собрал лучшие поделки со всей страны. Мытищи представила ученица лицея № 34 Алисия Акименкова. Девочка изготовила две работы. Первая инсталляция «Мы из Берлина» посвящена Великой Отечественной войне.

Вторая поделка «Народный участковый. Приграничье», она рассказывает о службе полицейского на границе: о дежурствах, проверках и охране порядка.

Полицейские поблагодарили юных участников за творческий подход и интересные идеи. Жюри отметило старание и глубокую тему. Работа Алисии заняла второе место в возрастной категории 9–11 лет.

Всего в финале конкурса участвовало 276 творческих проектов от детей со всей России. Каждая поделка — взгляд ребенка на важную и нужную профессию.