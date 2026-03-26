Итоги работы системы здравоохранения в 2025 году подвели в Подмосковье

В МОНИКИ имени Владимирского прошло заседание коллегии Минздрава Подмосковья. Его посвятили итогам работы в 2025 году и постановке новых задач.

В мероприятии участвовали представители федеральных и региональных органов власти, профессионального сообщества, главврачи, представители профсоюзов, а также первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, руководитель Роспотребнадзора по Подмосковью Ольга Микаилова и другие.

На заседании рассмотрели вопросы развития здравоохранения, обсудили работу стационарной службы и скорой помощи, финансовое обеспечение отрасли, а также современные методы диагностики и профилактики рака. Отдельно поговорили о внедрении технологий искусственного интеллекта.

«Сегодня в Подмосковье мы активно внедряем цифровые решения и технологии искусственного интеллекта, которые помогают нашим врачам в диагностике, анализе медицинских данных и повышении безопасности пациентов, а также позволяют оптимизировать внутренние процессы в системе здравоохранения. Наша ключевая задача — сделать систему здравоохранения максимально эффективной, современной и ориентированной на пациента», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

В рамках заседания участники определили приоритетные направления работы в этом году: развитие инфраструктуры, укрепление кадрового потенциала и цифровизацию.