Итоги первого международного фестиваля кукольных театров подвели в Мытищах

Фестиваль-конкурс театров кукол «Имени Железкина» состоялся в Мытищах. Впервые он стал международным, собрав кукольные театры разных стран.

Закрытие Первого Международного фестиваля-премии театров кукол «Имени Железкина» прошло в театре «Огниво». На торжественной церемонии наградили победителей конкурса. Участие к фестивале приняли 13 коллективов — 5 зарубежных и 8 российских.

Выбрать победителей жюри было не просто, однако выбор был сделан. Победители заслужили не только звание лучшего, но и денежный приз в размере 700 тысяч рублей.

Сертификаты получили в номинациях «Лучший спектакль театра кукол для детей» — постановка «Самый лучший папа», Пензенский областной театр «Кукольный дом». «Лучший спектакль театра кукол для взрослых» — постановка «Авиатор», Татарский Государственный театр кукол «Экият», Казань. «Лучший спектакль зарубежного театра кукол» — постановка «Земля предков», Мангистауский областной театр кукол, Казахстан.

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