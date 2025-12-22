Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление торговых точек подвели в Мытищах

Сотрудники администрации Мытищ сделали значительный вклад в создание праздничного настроения в округе, организовав конкурс на лучшее оформление объектов потребительского рынка и услуг. Многие торговые центры и магазины в муниципалитете украсили свои территории новогодними елями и гирляндами.

Конкурс, который уже стал традиционным, собрал порядка 30 участников. За право стать лучшим состязались крупные торговые центры и развлекательные комплексы, небольшие стационарные торговые объекты площадью до 1000 квадратных метров, а также объекты бытового обслуживания и общественного питания.

Конкурсная комиссия по руководством заместителя главы городского округа Мытищи Александра Хаюрова тщательно оценивала креативность и оригинальность оформления. Победителями творческого состязания стали: Торговый центр 4Daily, магазин праздника «Веселая затея» на улице Комарова, салон красоты «САД» и кафе «Глясе» на улице Мира.