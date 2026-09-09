Зоолог Глазков рассказал водителям, как избежать столкновения с лосем

В брачный период лоси чаще выбегают на дороги, а столкновение с ними может привести к тяжелым последствиям. Зоолог Павел Глазков призвал водителей не сигналить животному и снижать скорость, сообщает Sputnik .

С конца августа до середины октября у лосей идет гон. В это время самцы активно перемещаются в поисках самок, а их инстинкт самосохранения снижается, пояснил Глазков. Лось стоит на высоких ногах, поэтому при ударе легковой автомобиль может сбить животное в салон.

Зоолог посоветовал не подавать звуковой сигнал лосю, который уже выбежал на дорогу: испуганное животное может остановиться, сменить направление или упасть под колеса. Водителю следует попытаться объехать его, а при невозможности — увести машину в кювет. Если столкновения не избежать, нужно прижаться телом к стойке автомобиля.

Если лось находится на обочине в 20–30 метрах, можно остановиться, включить аварийную сигнализацию и крикнуть из машины, чтобы отпугнуть его. После ДТП нельзя покидать место аварии или забирать тушу животного. Глазков предупредил, что это может повлечь лишение прав или уголовную ответственность.