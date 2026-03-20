Инвестиционный воркшоп провели в Солнечногорске

Три крупных предприятия встретились в индустриальном парке «Есипово» для налаживания деловых связей. Участники обсудили перспективы сотрудничества и совместные проекты.

К диалогу присоединились начальник управления промышленности, инвестиций и туризма Алексей Савченко и депутат Татьяна Дворядкина. Представитель компании «COMITAS» рассказал о производственных возможностях. С 2023 года предприятие выпускает сортировочные системы, конвейеры и роботизированные комплексы для складов и заводов по всей России.

«Подобные встречи помогают находить эффективные логистические и технологические решения внутри округа, — отметил первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик. — Наша задача — создавать условия для диалога и поддерживать перспективные инициативы бизнеса».

Стороны договорились продолжить взаимодействие. В ближайшее время специалисты «COMITAS» посетят площадки «MIXIT» и «Гофромир». Они проанализируют текущие процессы и предложат варианты для автоматизации.