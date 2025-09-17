Интерактивная программа ко Дню красоты прошла в парках Воскресенска

Сотрудники Центральной библиотеки имени Инны Гофф и библиомобиль КИБО провели программу «Красота — волшебная сила!» в Воскресенске. В парках округа для жителей организовали тематические активности.

Принять участие в мероприятиях могли все желающие. Для них подготовили познавательные и развлекательные активности.

На книжной выставке «Подари себе красоту» представили издания о стиле, моде и искусстве. Взрослые и дети проверили свои знания о красоте и ее направлениях на викторине.

Юные участники программы могли присоединиться к настольным играм, порисовать и создать оригинальные украшения — конфетные бусы. Кроме того, работала локация «Читающий чемоданчик» с буккроссингом. Здесь гости парков могли выбрать себе в подарок интересные издания из предложенной коллекции.

Ранее мы рассказывали о том, что «Парковый кросс» прошел в Воскресенске.