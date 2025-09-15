«Парковый кросс» прошел в Воскресенске

Центром общеобластного мероприятия в городском округе стал парк усадьбы Кривякино. Для жителей и гостей подготовили насыщенную спортивную и развлекательную программу.

Сначала гости парка поучаствовали в зажигательной разминке «В ритме парка» от филиала «Воскресенские минеральные удобрения» концерна «Уралхим», получив заряд бодрости на весь день. Для юных посетителей организовали веселую эстафету «Чемпионы» и творческий мастер-класс, где каждый ребенок смог создать свою неповторимую и забавную «капитошку».

Из увлекательной викторины «Здоровая еда» от культурного центра «Усадьба Кривякино» и лекции нутрициолога Анастасии Сусла воскресенцы узнали секреты современного питания и натуральных помощников для энергии и сил. Многократный чемпион Александр Куньшин провел зрелищный мастер-класс по рубке шашкой «Искусство Казарлы». На интерактивной площадке «Экстремальная готовность» можно было изучить основы оказания первой помощи.

В парке работала фотовыставка «Наша гордость», на которой были представлены достижения местных спортсменов. Все желающие смогли сделать яркие снимки на память в специально оборудованной фотозоне «Сильней! Быстрей! Выше!».