Интеллектуальная игра для клуба «Активное долголетие» прошла в Воскресенске

В Доме культуры «Юбилейный» в Воскресенске в рамках программы «Активное долголетие» отметили 50‑летие известной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Участники любительского объединения «Время жить!» под руководством Елены Кижаевой проверили свои знания, отвечая на непростые вопросы, подготовленные юными воспитанниками театральной студии «Открытие».

Праздничную атмосферу создали солисты вокальной студии «Иван да Марья» (руководитель Валентина Жукова): Елена Григорьева, Валентина Кузнецова и Ольга Симакова выступили с концертными номерами.

Интеллектуальные игры в рамках «Активного долголетия» проводятся регулярно и помогают людям старшего поколения поддерживать остроту мышления, развивать память, логику и внимание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.