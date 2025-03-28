Индустриально-промышленный комплекс построят в Люберцах

Глава городского округа Владимир Волков подписал соглашение о сотрудничестве с руководством ООО «Система». Компания будет строить в Люберцах универсальный индустриально-промышленный комплекс.

Общий объем инвестиций составит свыше 500 миллионов рублей. В новом комплексе будут созданы блоки формата Light Industrial. Малый или средний бизнес сможет зайти на полностью готовую площадку и сразу начать производство, без дополнительных вложений в инфраструктуру.

Планируется, что не менее 15 резидентов будут использовать площади индустриального комплекса. В результате строительства в городском округе создадут более 70 новых рабочих мест.

«Проект важный и нужный, обязательно будем оказывать необходимое содействие, и сопровождать до полной реализации», — заявил Владимир Волков.