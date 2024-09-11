Импортозамещающее производство клея запустят в Ногинске к 2026 году

Производитель клеев, ПВХ-пластизолей, печатных красок и лаков расширит производство своей продукции в Подмосковье. Для этого ему предоставили участок по программе «Земля за 1 рубль» в Ногинске.

«В расширение производственных мощностей компания инвестирует около 270 миллионов рублей. Приступить к строительству планируется в третьем квартале 2025 года, а уже через год намечен запуск предприятия», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

На первом этапе компания планирует выпускать около 580 тонн клея в год, затем объемы увеличат. На полную мощность завод выйдет в течение пяти лет.

На предприятии будут выпускать клеи, краски и лаки для разных сфер применения. Это и деревообработка, и полиграфия, и упаковка.

Для реализации проекта Подмосковье предоставило участок площадью 3,8 тысячи квадратных метров. Инвестор получил площадку по программе «Земля за 1 рубль».

Новые инвестиционные проекты разворачиваются и в других округах. Например, до конца 2025 года в Можайске запустят первую линию нового производства минеральной ваты. Соглашение об этом на полях ПМЭФ заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и владелец компании «ДорХан ЕРСМ» Сергей Ханин.

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