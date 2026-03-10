ИИ-сервисы для фермеров и садоводов внедрили в Подмосковье

Искусственный интеллект стал привычным спутником современного человека. В Подмосковье нейросети могут превратиться в незаменимого помощника для всех, кто работает с землей, будь то опытный фермер или начинающий дачник.

Технологии искусственного интеллекта с отечественным программным обеспечением постоянно совершенствуются. Так Алиса AI, созданная с учетом российских реалий, способна существенно упростить работы в садах и огородах.

Пользователю достаточно сфотографировать пожелтевшие листья огурца, а бот не только определит, какого элемента не хватает растению или какой вредитель его атаковал, но и даст понятные рекомендации по лечению.

Если человек размышляет, где на небольшом участке лучше разместить теплицы и грядки, нейросеть проанализирует рельеф и уровень освещенности, чтобы предложить оптимальную схему посадки.

Даже те, кто только делает первые шаги в дачном деле, могут задать простой вопрос о том, что можно посадить под яблоней в тени, и получить список подходящих культур, а также советы по уходу.

Искусственный интеллект способен помочь и с более сложными задачами: подобрать многолетние цветы, подсказать, как понять, что плоды уже созрели, а также объяснить, как их правильно хранить.

Когда на столе оказывается щедрый урожай, виртуальный помощник предложит несколько проверенных рецептов заготовок. Более того, нейросеть напомнит, когда лучше обрезать кустарники или поливать огород.

Для фермеров такие технологии открывают еще более широкие перспективы: искусственный интеллект анализирует состояние почвы, дает рекомендации по выбору удобрений, отслеживает погодные условия и может заранее предупреждать о потенциальных заболеваниях.