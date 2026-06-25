ИИ помог выявить 64 тысячи очередей на автобусных остановках в Подмосковье

В Московской области запущен проект ИИ-мониторинга очередей на остановках общественного транспорта. Искусственный интеллект анализирует ситуацию на 662 остановках, сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Для сбора данных используются камеры системы «Безопасный регион». Если ИИ фиксирует, что очередь на остановке не расходится длительное время, информация отправляется в Центр управления регионом (ЦУР). В сообщении указываются адрес, время, количество людей и другие данные. На основе этой информации формируется тепловая карта, которая отображает фактическое движение транспорта и возможные нарушения.

Если в одном месте регулярно образуются очереди, перевозчику направляется «сигнал» для принятия мер. Таким образом, искусственный интеллект помогает превращать абстрактные цифры в конкретные действия.

За все время работы нейросеть выявила более 64 тысяч очередей, а точность выявления проблем составила 95%.

Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион».

Проект отвечает целям национального проекта «Экономика данных».