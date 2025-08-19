ИИ помог выявить 23 тысячи случаев незаконной торговли в Подмосковье с января

Искусственный интеллект помог выявить более 57 тысяч случаев стихийной торговли. Из них около 23 тысяч — в этом году.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, нейросеть следит за порядком на улицах при помощи 6,6 тысячи камер системы «Безопасный регион». Круглосуточно искусственный интеллект анализирует видеозаписи, чтобы выявить случаи нелегальной торговли. Если ИИ находит такие точки, то он сохраняет видеокадр и ставит задачу на устранение нарушения.

Узнать больше обо всех ИИ-практиках в Подмосковье можно на интернет-портале «Цифровой регион».

Умные технологии внедряют в рамках нацпоректа «Экономика данных».