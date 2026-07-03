ИИ помог выявить 1,5 тысячи нарушителей правил парковки в Подмосковье

Фото: Камеры видеофиксации на дорогах в Москве / Медиасток.рф

Искусственный интеллект помогает инспекторам ГАИ следить за соблюдением правил парковки в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Через камеры системы «Безопасный регион» каждый час делаются снимки дорог. Если автомобиль остается в запрещенной для парковки зоне спустя 30 минут, то нарушение фиксируется. Данные передаются в ЦУР, проходят проверку в Минтрансе Подмосковья и поступают инспекторам Управления регионального административно-транспортного контроля.

Благодаря совместной работе человека и технологий было выявлено более 1,5 тысячи систематических нарушений правил парковки, эвакуировано 862 автомобиля. Общая сумма штрафов превысила 1,9 миллиона рублей.