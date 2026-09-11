Брынцалов: робот Светлана ежегодно экономит Подмосковью 250 млн рублей

Голосовой ассистент Светлана, внедренный в систему здравоохранения Московской области, демонстрирует высокую эффективность в периоды максимальной нагрузки. Об экономических и технологических результатах работы искусственного интеллекта рассказал ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Новые технологии способны оказать реальную помощь как врачам, так и пациентам.

«Так, например, робот-оператор Светлана заменяет до 600 операторов в пиковые нагрузки, ежегодно экономя порядка 250 миллионов рублей», — сказал Игорь Брынцалов.

За 12 месяцев система обрабатывает около восьми миллионов входящих обращений и самостоятельно совершает более 10 миллионов исходящих звонков. Основные функции помощника включают подтверждение записей к специалистам, напоминания о предстоящих визитах и приглашение на диспансеризацию.

Светлана не — единственный цифровой продукт Подмосковья. Для пациентов разработали приложение «Добродел здоровье», которое объединяет полный цикл управления самочувствием: от бронирования талона до доступа к цифровой медицинской карте.

Врачи используют специализированные сервисы для автоматического заполнения документации, контроля точности диагнозов, проверки назначений лекарств, а также для распознавания снимков КТ и МРТ.

«Важно, что ИИ не заменяет врача, но становится его надежным помощником: экономит время, повышает точность и делает медицину более доступной», — заключил председатель Мособлдумы.