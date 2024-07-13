ИИ написал саундтрек для участников мероприятий «Активного долголетия»

Regions.ru: у «Активного долголетия» появился написанный с помощью ИИ гимн

Фото: Пресс-служба министерства социального развития Московской области

Участники проекта «Активное долголетие» написали с помощью технологий искусственного интеллекта песню для мероприятий. Об этом сообщило издание Regions.ru.

Гимн придумали к пятилетию проекта. За это время к «Активному долголетию» в Московской области присоединились более 400 тысяч человек.

В пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья рассказали, что участники проекта энергично проводят лето, совершая в том числе прыжки с парашютом и полеты на воздушном шаре. Теперь долголеты не только занимаются спортом на свежем воздухе, но и осваивают передовые технологии.

Ранее участники проекта представили свои блюда на гастрономическом фестивале «Вкусные истории» в Талдоме. Работы оценили жюри и гости мероприятия.

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