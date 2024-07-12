Участники «Активного долголетия» представили свои блюда на гастрофестивале в Талдоме

Как отметили в Минсоцразвития Подмосковья, кулинарное направление имеет большую популярность в клубе. Так, его участники часто готовят разны блюда, делятся рецептами. Их гастрономические работы оценили жюри и гости фестиваля. В номинации «Выпечка» победителем стала Татьяна Ловцова из Дмитрова.

«Всегда с большим удовольствием участвую в кулинарных конкурсах и фестивалях. Вместе со своей командой приготовила вкуснейшую выпечку. Долго экспериментировали, чтобы удивить не только жюри, но и всех гостей новым и необычным звучанием любимых пирогов», — сказала она.

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