Участники «Активного долголетия» представили свои блюда на гастрофестивале в Талдоме

Гастрономический фестиваль «Вкусные истории» прошел в Талдоме. Свои блюда там представили участники клуба «Активное долголетие».

Как отметили в Минсоцразвития Подмосковья, кулинарное направление имеет большую популярность в клубе. Так, его участники часто готовят разны блюда, делятся рецептами. Их гастрономические работы оценили жюри и гости фестиваля. В номинации «Выпечка» победителем стала Татьяна Ловцова из Дмитрова.

«Всегда с большим удовольствием участвую в кулинарных конкурсах и фестивалях. Вместе со своей командой приготовила вкуснейшую выпечку. Долго экспериментировали, чтобы удивить не только жюри, но и всех гостей новым и необычным звучанием любимых пирогов», — сказала она.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«На всякий случай». Введение запрета на экспорт бензина назвали перестраховкой

Семейная ипотека. Кто сможет получить ее по новым условиям

Скорая помощь — под рукой. Как спасает жизни мобильное приложение «112 МО» в Подмосковье

«Вызывает трепет». Эксперты о новом пешеходном мосте в центре Москвы

Кормилец должен работать. Почему Ковитиди осудила посещающих спортзал мужчин

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте