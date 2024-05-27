Игры и мастер-классы по каллиграфии прошли в Химках ко Дню библиотек

День библиотек отпраздновали в Химках. Для посетителей библиотек округа провели тематические встречи, мастер-классы и интерактивные игры.

День библиотек — всероссийский праздник для сотрудников сферы, авторов научной и художественной литературы и публицистов.

К празднику члены клуба «Дикие тропы» из «Умной библиотеки» представили проект по радиоэлектронике. Ребята смастерили модель двигателя, сигнализацию и механизм, который производит электричество с помощью звука.

Праздничная программа в Химках продолжится до 29 мая. Так, для юных читателей приведут интерактивные игры и мастер-класс по каллиграфии. Ребята научатся создавать каллиграфический рисунок пером и узнают о разных видах шрифтов.

Отметим, что с начала весны жители Химок взяли в библиотеках свыше 139 тысяч книг. Самые популярные жанры — классика, публицистика и детективы. Частые гости библиотек — дошкольники, подростки и пенсионеры.

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