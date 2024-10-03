Игровую программу по безопасности на дорогах провели для детей с ОВЗ в Мытищах

Ко Дню пожилых людей участники клуба «Активное долголетие» из Мытищ, госавтоинспекторы и сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций организовали занятие по правилам дорожного движения. В игровой форме его провели для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Игровую познавательную программу с использованием сценических образов подготовили для ребят с ограниченными возможностями здоровья в городском округе Мытищи. Организаторами стали пенсионеры из местного клуба «Активное долголетие», сотрудники Госавтоинспекции и Министерства чрезвычайных ситуаций. Они напомнили детям правила дорожного движения, значение знаков на проезжей части и цветов светофора.

На мероприятии детям раздали памятные подарки: информационные буклеты и световозвращающие элементы.

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