Игорь Брынцалов поздравил жителей Балашихи с Днем семьи, любви и верности

В Балашихе в День семьи, любви и верности чествовали супружеские пары, сумевшие сохранить крепкие семьи в течение многих лет. Торжественное мероприятие прошло в Доме культуры «Кучино», где председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров поздравили жителей и вручили трем семьям медали «За любовь и верность».

Обращаясь к участникам церемонии, Игорь Брынцалов отметил, что супруги, прожившие вместе более четверти века, являются примером преданности и семейных ценностей.

Вы показываете всем нам достойный пример взаимопонимания и уважения друг к другу. Поздравляю вас, желаю крепкого здоровья, благополучия и мира.

Среди награжденных — Валерий и Татьяна Коломийчук, которые состоят в браке уже 41 год. Валерий — ветеран боевых действий в Афганистане и офицер запаса, удостоенный государственных наград, а Татьяна почти четыре десятилетия посвятила работе в сфере образования и возглавляет школу № 3.

Медаль также получила семья Жировых, отметившая 43-летие совместной жизни. Юрий Жиров многие годы занимается тренерской деятельностью, а его супруга Марина — призер Олимпийских игр в Сеуле и председатель одного из комитетов Совета депутатов Балашихи.

Еще одной награжденной парой стали Оксана Каменская и Игорь Якушев, прожившие вместе 26 лет. Оксана руководит детской школой искусств имени Г. В. Свиридова, а ее супруг работает мастером на энергетическом предприятии. По словам Оксаны Каменской, секрет крепкого брака заключается в любви, взаимном уважении и умении ценить друг друга.

Сергей Юров также обратился к собравшимся.