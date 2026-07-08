Игорь Брынцалов поздравил жителей Балашихи с Днем семьи, любви и верности
В Балашихе в День семьи, любви и верности чествовали супружеские пары, сумевшие сохранить крепкие семьи в течение многих лет. Торжественное мероприятие прошло в Доме культуры «Кучино», где председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров поздравили жителей и вручили трем семьям медали «За любовь и верность».
Обращаясь к участникам церемонии, Игорь Брынцалов отметил, что супруги, прожившие вместе более четверти века, являются примером преданности и семейных ценностей.
Вы показываете всем нам достойный пример взаимопонимания и уважения друг к другу. Поздравляю вас, желаю крепкого здоровья, благополучия и мира.
Игорь Брынцалов
председатель Московской областной думы
Среди награжденных — Валерий и Татьяна Коломийчук, которые состоят в браке уже 41 год. Валерий — ветеран боевых действий в Афганистане и офицер запаса, удостоенный государственных наград, а Татьяна почти четыре десятилетия посвятила работе в сфере образования и возглавляет школу № 3.
Медаль также получила семья Жировых, отметившая 43-летие совместной жизни. Юрий Жиров многие годы занимается тренерской деятельностью, а его супруга Марина — призер Олимпийских игр в Сеуле и председатель одного из комитетов Совета депутатов Балашихи.
Еще одной награжденной парой стали Оксана Каменская и Игорь Якушев, прожившие вместе 26 лет. Оксана руководит детской школой искусств имени Г. В. Свиридова, а ее супруг работает мастером на энергетическом предприятии. По словам Оксаны Каменской, секрет крепкого брака заключается в любви, взаимном уважении и умении ценить друг друга.
Сергей Юров также обратился к собравшимся.
От всей души поздравляю с праздником, желаю здоровья и семейного благополучия. Семья — это основа общества, своим примером вы вдохновляете молодежь.
Сергей Юров
глава городского округа Балашиха
День семьи, любви и верности ежегодно отмечают 8 июля. Праздник посвящен памяти святых Петра и Февронии Муромских, которых православная традиция почитает как покровителей семьи и брака.