«И приглашу на фабрику мороженого». Гендиректор «Чистой линии» — на благотворительной акции для детей

Благотворительная акция «Елка желаний» — уже традиционная в преддверии Нового года. Все желающие могут поддержать ее и помочь исполнить заветные мечты детей, находившихся в сложной жизненной ситуации. Участие принял и генеральный директор компании «Чистая линия» Армен Бениаминов.

В Детском клиническом центре имени Рошаля в Подмосковье он снял с новогодней ели три конверта от детей, которые написали в них о своих мечтах.

Это юные пациенты из Красногорска, Щелкова и Серпухова, которые не только получат долгожданные подарки, но и посетят экскурсию по фабрике мороженого.

«Я обязательно сегодня же обращусь к Деду Морозу. Он мне обещал, что эти подарочки я у него заберу, плюс заберу с нашей фабрики корзину мороженого. И поедем к нашим замечательным детям поздравлять их с Новым годом. Пользуясь случаем, я их приглашу к нам на экскурсию по фабрике, чтобы детки увидели, как мы варим мороженое», — сказал Армен Бениаминов.