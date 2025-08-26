Художники из Королева поучаствовали в международном пленэре в Суздале

На Владимиро-Суздальской земле прошел XXIV Межнациональный пленэр юных художников. В нем приняли участие более 400 дарований, в том числе творцы из Королева.

Событие стало важнейшим событием для развития детского творчества и популяризации изобразительного искусства среди подрастающего поколения.

Художники из Центра мастерства в Королева продемонстрировали умение видеть красоту окружающего мира и изображать ее на бумаге.

Евдокия Митрофанова и Мария Новикова победили в конкурсе рисунков фигур в национальных костюмах. Члены жюри высоко оценили их работы.

Пленэр стал творческой лабораторией по обмену опытом. Участники открыли новые горизонты и познакомились с культурой народов, населяющих Владимирскую землю. Для многих поездка стала началом творческого пути.

