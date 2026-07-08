Художник из Егорьевска создал миниатюры на грифеле карандаша

Житель Егорьевска Московской области Вадим Дугин уже более 15 лет создает миниатюрные скульптуры на грифеле карандаша. Его работы выставляют в музеях разных городов России, а фотографии необычных произведений искусства набирают популярность в социальных сетях.

Для создания миниатюр он использует скальпель, лупу и микроскоп. На одну работу может уходить от нескольких дней до нескольких месяцев. Особенность творчества Дугина — использование подсветки. Он уже создал миниатюрный дом с освещением, проведенным через тонкое оптоволокно, а сейчас работает над светящимся фонтаном на грифеле.

«Надо как-то это все собрать в одно единое целое для того, чтобы он выглядел как фонтан. Он должен светиться», — пояснил Дугин.

Работы Вадима Дугина уже представлены в Историко-художественном музее Егорьевска, а также на выставках в Калининграде, Зеленоградске и Санкт-Петербурге. Одна из миниатюр была передана в Книгу рекордов.