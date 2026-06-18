Первый этаж Егорьевского историко-художественного музея закроют на ремонт

Егорьевский историко-художественный музей ждет масштабное обновление. Первый этаж закроют на ремонт через месяц. Часть экспозиции временно переедет в каминный зал, чтобы посетители не остались без главных музейных экспонатов.

Директор музея Наталия Артемова пояснила, что в этих залах хранятся самые ценные предметы. Среди них — икона святого Христофора, которую специально приезжают посмотреть туристы. Еще одна гордость — маскарадные сани, которых нет даже в коллекции Государственной оружейной палаты.

Ранее музей выполнил работы по созданию дренажной системы, которая отводит лишнюю воду из-под фундамента. Теперь руководство решило обновить и сами залы, убрать лишнюю проводку и приборы охранной сигнализации, освежить интерьеры.

Ремонт продлится три-четыре месяца. Сотрудники музея надеются, что после обновления здесь появятся новые встречи и новые музейные предметы. Посетителей ждут прежние шедевры и, возможно, что-то совершенно новое.