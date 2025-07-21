Храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Котельниках отметил 350-летие

Храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Котельниках 21 июля отметил 350-летний юбилей. Этот древний храм хранит богатую историю, насчитывающую более трех веков: он видел царских особ и патриархов, пережил разрушения и возрождение.
В 1684 году храм был освящен Патриархом Иоакимом. Здесь молились юные царевичи Петр и Иван Алексеевичи, а их мать, Наталья Нарышкина, преподнесла в дар святыне — Казанской иконе Божией Матери — драгоценный образ, который дошел до наших дней, несмотря на все испытания.
В честь юбилея архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий провел торжественную Божественную литургию, в которой приняли участие жители и гости Котельников, а также глава городского округа Михаил Соболев.
«От всей души поздравляю православных верующих с этим двойным праздником — 350-летием нашего храма и престольным праздником Казанской иконы Божией Матери! Желаю всем, кто чтит эту святыню, мира, добра и благодати Божией!» — поздравил Михаил Соболев.
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