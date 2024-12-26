«Хотим подарить вам сказку». Андрей Воробьев поздравил детей бойцов СВО с Новым годом
Андрей Воробьев поздравил детей бойцов СВО с наступающим Новым годом
Новогоднее представление для детей из семей участников СВО «Рождество в Музыколандии» провели в Подмосковье. С наступающими праздниками юных зрителей поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пожелал им исполнения мечт и успехов в 2025 году.
«Мы хотим подарить вам сказку, добро и, конечно, подарки. С пустыми руками точно не отпустим <...> Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы», — сказал Воробьев.
Представления будут проводить три дня на сцене «Live Арены» в Одинцове. Его посетят порядка 24 тысяч человек. Это не только дети бойцов, но и те, кто находится в трудной жизненной ситуации.
Сказка расскажет историю девочки Насти, которая попала в волшебную страну Музыколандию. На сцену выйдут солисты Большого и Мариинского театров, Кремлевского балета, рекордсмены Книги рекордов России и другие. В шоу использовали фрагменты из «Щелкунчика» Чайковского, «Севильского цирюльника» и «Свадьбы Фигаро» Моцарта и других известных произведений.
Я хочу всем пожелать успехов в следующем году. Мы хотим, чтобы у вас все получалось, чтобы добро побеждало зло!
Андрей Воробьев
Юные зрители не только увидели уникальную постановку с элементами цирка, оперы, иллюзии и балета, но и получили новогодние подарки от губернатора.
Ранее Андрей Воробьев стал участником всероссийской акции «Елка желаний». Ему попались конверты с новогодними мечтами детей из Коломны, Домодедова и села Павлополь в ДНР. В ближайшее время ребята получат долгожданные подарки.