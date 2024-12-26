«Хотим подарить вам сказку». Андрей Воробьев поздравил детей бойцов СВО с Новым годом

Новогоднее представление для детей из семей участников СВО «Рождество в Музыколандии» провели в Подмосковье. С наступающими праздниками юных зрителей поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев . Он пожелал им исполнения мечт и успехов в 2025 году.

«Мы хотим подарить вам сказку, добро и, конечно, подарки. С пустыми руками точно не отпустим <...> Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы», — сказал Воробьев.

Представления будут проводить три дня на сцене «Live Арены» в Одинцове. Его посетят порядка 24 тысяч человек. Это не только дети бойцов, но и те, кто находится в трудной жизненной ситуации.