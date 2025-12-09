Хор из Серебряных Прудов выступил на фестивале «Зимняя симфония»

В Луховицах состоялся областной вокальный фестиваль «Зимняя симфония», который собрал исполнителей старшего поколения. Особое место в программе занял хор русской песни «Серебряные нити» из Серебряных Прудов.

«С первых же аккордов их пение овладело залом, создав атмосферу глубокой душевности и искренности. Каждая исполненная композиция, наполненная мудростью лет и теплотой сердец, находила отклик в душах слушателей. Зал замирал, внимая каждому слову, каждой ноте», — сообщили организаторы.

Каждая команда представила зрителям по два номера: один — в составе коллектива до десяти человек, другой — сольный. Сцену наполнили песни, посвященные зиме и новогодним праздникам, — это были как народные композиции, так и эстрадные, лирические и авторские произведения.

Многие артисты поделились, что уже ожидают следующей «Зимней симфонии», надеясь вновь испытать эти яркие эмоции.