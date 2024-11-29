Хоккейный клуб «Куньлунь» из Мытищ одержал победу над «Нефтехимиком»

Клуб «Куньлунь», который на данный момент базируется в Мытищах, обыграл команду «Нефтехимик». Эта победа для пекинских хоккеистов стала четвертой подряд в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Спортсмены сошлись на льду «Нефтехим-Арены» в Нижнекамске. Счет матча открыл игрок команды «Куньлунь» Рурк Шартье на третьей минуте первого периода. Нижнекамская команда успела забить ответную шайбу до перерыва, очко для «Нефтехимика» заработал Никита Хоружев.

Во втором периоде «Куньлуню» удалось отыграться: капитан команды Спенсер Фу и защитник Адам Кленденинг забили по шайбе. «Нефтехимику» не удалось забрать преимущество в следующей двадцатиминутке и пекинская команда выиграла со счетом 3:1.

Благодаря этой победе «Куньлунь» поднялся на десятую строчку западной конференции.

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