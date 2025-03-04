Хоккейная команда из Мытищ победила в матче первенства молодежной лиги

Матч между хоккейными клубами «Атлант» из Мытищ и «Амурские тигры» из Хабаровска завершился в пользу подмосковной команды. Сейчас между ними идет борьба за выход в плей-офф.

Игра состоялась в рамках первенства Молодежной хоккейной лиги. Обе команды замыкают турнирную таблицу Золотого дивизиона Западной конференции МХЛ.

Изначально счет открыли «Амурские тигры», но команда из Мытищ активно включилась в игру. Илья Котляров забросил шайбу и стал автором единственного гола во втором периоде.

Упрочить преимущество «Атлант» смог в последней трети важного матча. Отличились Алексей Крылов и Максим Филимонов.

В итоге матч завершился со счетом 4:2 в пользу команды из Подмосковья. Ответная игра состоится уже сегодня.

Ранее мы рассказывали о том, что более 700 участников собрал фестиваль инклюзивного спорта в Мытищах.