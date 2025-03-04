Более 700 участников собрал фестиваль инклюзивного спорта в Мытищах

Мытищи стали местом проведения первого этапа социально-ориентированного проекта «Национальный триатлон 25», который проходит уже седьмой год. Около 700 участников, как опытные спортсмены, так и люди с ограниченными возможностями здоровья, участвовали в мероприятии.

Спортсмены, которые испытали свои силы в различных игровых дисциплинах и конкурсах, собрались на стадионе Дмитрия Аленичева в Мытищах.

Фестиваль традиционно стартовал с инклюзивного забега «Круг добра». Прошли множество мастер-классов, семейные эстафеты, турнир по футболу, викторины и познавательные знакомства. Особенно радостной была встреча детей со служебными собаками-спасателями, которые также участвовали в благотворительном забеге.

Полевая кухня работала для гостей, выступали спортивные и творческие коллективы. Праздник спорта и дружбы, организованный под эгидой государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», оставил яркие впечатления у всех участников.