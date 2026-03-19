Хирурги Сергиева Посада провели пенсионеру сложную операцию на сонной артерии

В Сергиевом Посаде врачи успешно провели сложную операцию на сонной артерии с применением технологии реверсного кровотока. Это позволило снизить риск инсульта и спасти 75-летнего пациента.

Во время вмешательства кровь временно направляли в обратную сторону, что помогло минимизировать риск осложнений и защитить мозг пациента.

«Выполнили гибридную трендовую операцию, когда из мини-доступа осуществляется ревакуляризация целиком бассейна сонной артерии, который снабжает целое полушарие головного мозга. Гибридная методика, час операции. Пациент уже сразу же из операционной переместился практически в отделение без какой-либо неврологической симптоматики», — пояснил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Роман Никонов.

В больнице отделение стало самостоятельным три года назад. За это время его возможности значительно расширились: число коек увеличилось до 20, а только за прошлый год специалисты выполнили более 500 сложных операций.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова отметила, что сосудистый центр пользуется хорошей репутацией не только среди местных жителей, но и за пределами округа — пациенты и их знакомые часто делятся положительными отзывами.

Медицинская помощь в больнице оказывается бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Ранее пожилого мужчину спасли в больнице в Раменском от разрыва аневризмы размером шесть сантиметров.