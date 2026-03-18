Пожилого мужчину спасли в больнице в Раменском от разрыва аневризмы размером 6 см

Пожилой мужчина поступил в больницу в Раменском с жалобами на боль в пояснице и при мочеиспускании. В ходе диагностики у него выявили гигантскую аневризму правой общей подвздошной артерии. Состояние угрожало жизни пациента из-за риска кровотечения.

Артерия отходит от брюшной аорты и обеспечивает кровоснабжение органов малого таза. При аневризме ее стенки истончаются и теряют эластичность, что может привести к разрыву.

Как рассказали в областном Минздраве, мужчине провели срочную операцию. Диаметр аневризмы составлял 6,5 сантиметра. Пораженный участок восстановили при помощи синтетического протеза.

«Сложность заключалась в серьезном анестезиологическом обеспечении, так как у пациента с выраженным атеросклерозом была закрыта одна из внутренних сонных артерий, вторая артерия была ранее оперирована, поэтому кровоснабжение головного мозга было нарушено. Такая ситуация требует особого мастерства от анестезиологов, чтобы поддерживать артериальное давление для сохранения мозгового кровообращения», — рассказал заместитель главного врача по хирургии, сердечно-сосудистый хирург Раменской больницы Александр Пронченко.

Операция прошла успешно, на пятые сутки мужчину выписали домой под амбулаторное наблюдение сосудистого хирурга.