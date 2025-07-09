Химпредприятие в Воскресенске поздравило выпускников партнерских учебных заведений

Сотрудники филиала «Уралхим» приняли участие в торжественных церемониях вручения дипломов выпускникам партнерских учебных заведений, включая Воскресенский колледж. Предприятие активно взаимодействует с профильными средними специальными учебными заведениями Московской области и других регионов, формируя квалифицированный кадровый резерв.

За последние пять лет филиал принял на работу 125 выпускников, а в 2025 году 29 студентов проходили производственную практику, из них 16 — оплачиваемую стажировку. Кроме того, 15 студентов-целевиков Воскресенского колледжа совмещают обучение с работой по дуальной системе.

Филиал поддерживает тесный контакт со студентами, информируя их о вакансиях, карьерных перспективах и социальных программах для молодых специалистов. Также регулярно проводятся профориентационные мероприятия в школах округа.

Заместитель директора филиала по персоналу и социальной политике Яна Агеева отметила, что главная цель — подготовить специалистов, которые с первых дней работы будут уверенно работать на производстве. Сотрудничество с учебными заведениями открывает студентам новые возможности для развития и успешного старта карьеры.